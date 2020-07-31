Кремль не считает политическим дело российских болельщиков, ожидающих суда во Франции

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Уголовное дело во Франции против россиян Павла Косова и Михаила Ивкина, обвиняемых в нанесении побоев британцу во время чемпионата Европы по футболу 2016 года, не носит политического характера. Уверенность в этом высказал в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не имеет отношения к политике, очевидно совершенно. Они же приехали [во Францию] как футбольные фанаты", - сказал представитель Кремля.

Он не стал сравнивать это дело с задержанием группы россиян в Белоруссии. "Это совсем другая ситуация", - сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, МИД РФ и дипмиссия России во Франции занимаются обеспечением и соблюдением прав этих российских граждан, которые были задержаны в ходе футбольных беспорядков и обвиняются в совершении "совершенно очевидных противоправных действий". "Но тем не менее, все равно, наше Министерство иностранных дел стоит на защите их интересов, и все, что связано с их содержанием под стражей, с подготовкой к суду и так далее - все это строго мониторится нашими дипломатами", - заключил Песков.

Москвичи Косов и Ивкин находятся в заключении во Франции с марта 2018 года. Им предъявлены обвинения в насильственных действиях в составе группы с применением оружия. По данным следствия они в ходе драки в центре Марселя нанесли увечья одному из британских болельщиков, который в результате получил инвалидность. За подобные действия им может грозить до 15 лет тюремного заключения.

В новость были внесены изменения (13:37 мск) - уточняются фамилии в 1 и 5 абзацах - Ивкин.