В Царском Селе открылась выставка, посвященная военнопленным в годы Первой мировой войны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,31 июля. /ТАСС/. Выставка, рассказывающая о жизни военнопленных в годы Первой мировой войны, открылась в пятницу в музее-заповеднике "Царское Село". В экспозицию, разместившуюся в музее "Россия в Великой войне" в Государевой Ратной палате, вошли фотографии из архива Международного комитета Красного Креста, личные вещи и карточки военнопленных.

"Красный Крест нам для выставки передал 36 фотографий. Особо интересными и уникальными из этих фотографий являются те, на которых изображена репатриация военнопленных. Принудительные лагеря, где могли уже пересечься и русские, и немецкие военнопленные во время отправки домой. В основном фотографии сделаны во время комиссий Красного Креста. <…> Мы можем видеть пленных, занимающихся спортом, в театрах. И есть ряд фотографий, показывающих [их] тяжелый труд", - рассказала ТАСС научный сотрудник военно-исторического отдела музея-заповедника Екатерина Швиглева.

На выставке представлены предметы из собрания музея, большинство из которых в разное время были преподнесены в дар от коллекционеров и из семейных архивов. "Военнопленные, будучи в плену, делали зарисовки, и собрался целый альбом таких зарисовок. Как русских пленных в Австро-Венгрии, так и запечатлены немцы и венгры в российском плену. Также есть несколько предметов, сделанных руками военнопленных. В лагере они в свободное время пытались как-то улучшить свою жизнь и, видимо, вспоминая о родине, делали памятные вещи - рамки для фотографий и другое", - отметила собеседница агентства.

Открытки с письмами и рукопись с воспоминаниями

Посетители смогут увидеть и письма военнопленных, которые они отправляли своим семьям. "Специально создавались открытки для писем. Они, конечно, проходили цензуру со всех сторон, о чем свидетельствуют печати на них. <…> Открытки подарил музею коллекционер, они у нас впервые выставляются", - добавила Швиглева.

Интересным экспонатом в музее назвали машинописную рукопись "За колючей проволокой. Пленные в Германии. 1914-1918" Николая Белова, который попал в лагерь военнопленных на территории Польши, где провел почти все годы войны. "Он был обычным, рядовым солдатом и очень эмоционально, иногда даже не сдерживаясь в культуре речи, пишет о всех невзгодах, которые ему пришлось пережить в плену", - рассказала научный сотрудник музея. Автор пытался опубликовать рукопись в советское время, но ему это так и не удалось. "Мы с ней будем дальше работать, и, возможно, когда-нибудь она увидит свет уже с аннотациями и комментариями наших научных сотрудников", - отметила Швиглева.

Выставка рассказывает также о том, как исполнялись положения Женевской конвенции 1906 года, в которой устанавливались правила для воюющих сторон при обращении с военнопленными. Так, документ закрепил один из основных принципов международного права, согласно которому военные действия против гражданского населения, больных, раненых и военнопленных были запрещены. Серьезным нарушением считалось и преднамеренное убийство военнопленных, пытки и бесчеловечное обращение с ними, а также принуждение служить в армии неприятеля.

Также при поддержке Международного комитета Красного Креста выпущен буклет о выставке, с которым в ближайшее время можно будет ознакомиться на сайте музея. Экспозиция будет доступна для посещения по 8 ноября.

О музее

Музей "Россия в Великой войне" открылся в Царском Селе в августе 2014 года. Он был задуман еще Николаем II, по указанию которого была построена Ратная палата. Это крупнейшая в стране постоянно действующая экспозиция, посвященная Первой мировой войне. Коллекция музея, включающая около 2 тысяч артефактов (оружие, обмундирование, награды, фотографии, документы), в значительной степени формировалась за счет добровольных пожертвований. В числе дарителей были политики, ученые, коллекционеры и обычные люди, поделившиеся вещами из семейных архивов.