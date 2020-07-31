Более 7,4 тыс. единиц различной техники будет закуплено для Госавтоинспекции в этом году

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Госавтоинспекция планирует приобрести в этом году более 3,6 тыс. патрульных автомобилей и 3,8 тыс. технических средств контроля за состоянием дорог и транспортных средств. Об этом ТАСС сообщили в ГУОБДД МВД России.

"В текущем году продолжится укрепление материально-технической базы подразделений Госавтоинспекции. В рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", помимо патрульных автомобилей, планируется закупить более 3,8 тыс. технических средств контроля за состоянием автомобильных дорог и транспортных средств", - рассказали в ведомстве.

В Госавтоинспекции пояснили, что с помощью этих приборов сотрудники выполняют широкий спектр функциональных обязанностей: выявляют нарушения законодательства в области безопасности при эксплуатации транспортных средств, проверяют соответствие дорог стандартам и правилам, устанавливающим требования к ровности, уровню освещенности, сцепным свойствам дорожного покрытия и светотехническим параметрам дорожных знаков и разметки.

"В прошлом году региональные подразделения Госавтоинспекции уже получили свыше 2,3 тыс. единиц технических средств измерений, предназначенных для контроля за состоянием автодорог. Это приборы для измерения коэффициента сцепления шин автомобиля с дорожным покрытием, курвиметры полевые (дорожные), приборы для измерения освещенности дорожного покрытия, а также приборы для измерения ровности, поперечных и продольных уклонов дорожного покрытия и приборы для измерения светотехнических параметров дорожных знаков. Также Госавтоинспекции было поставлено и свыше 1,6 тыс. единиц специальных технических средств измерений, предназначенных для контроля за безопасностью при эксплуатации транспортных средств: приборы для измерения дымности отработанных газов дизельных двигателей, средства технического диагностирования автомобильных шин, приборы для диагностики тормозных систем, рулевого управления и внешних световых приборов.

В 2020 году заключены новые контракты, уже осуществляются поставки. Всего подразделения Госавтоинспекции в этом году получат более 2,3 тыс. единиц техсредств для контроля за состоянием дорог и более 1,5 тыс. средств технического диагностирования транспортных средств. "Оснащение подразделений Госавтоинспекции современными техническими средствами измерения позволит более эффективно осуществлять надзорные функции", - заключили в Госавтоинспекции.