Власти Мурманской области синхронизируют с Ростуризмом усилия по развитию туротрасли

МУРМАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Власти Мурманской области договорились с Ростуризмом о синхронизации усилий по развитию туристической отрасли, а также по повышению доступности и качества туристических услуг, сообщает пресс-служба Ростуризма по итогам встречи руководителя ведомства Зарины Догузовой и губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

"Мы договорились синхронизировать с регионом усилия по системному развитию туристической и обеспечивающей инфраструктуры, снятию мешающих развитию туризма избыточных ограничений и барьеров", - приводятся слова главы Ростуризма.

По словам Догузовой, Мурманская область - это столица Арктики, в которой природа создала все необходимые условия для того, чтобы стать местом притяжения для туристов со всего мира. Это и красоты Хибин, и северное сияние, которое на Кольском полуострове можно наблюдать уже в сентябре, и уникальные предложения, как, например, единственный в мире круиз на Северный полюс на атомном ледоколе.

Туризм для Мурманской области является одним из приоритетных направлений для развития экономики, но кроме привлечения туристов власти региона пытаются сохранить и самобытность, и природу. По словам губернатора, с федеральной поддержкой развинтить туристический потенциал региона получиться быстрее.

"Привлекая туристов сохраняем самобытность и природу. Например, говоря о Териберке, мы разрабатываем формат особо охраняемой природной территории. При этом мало просто привлечь туриста, нужно чтобы у него было желание, задержаться подольше и приехать еще", - приводятся слова Чибиса.