Актрису из "Вечного зова" Екатерину Жемчужную госпитализировали

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Народная артистка России, певица, актриса московского театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная госпитализирована. Об этом ТАСС сообщил ее представитель в пятницу.

"Отправили на госпитализацию", - сказал он, не уточнив причину и место, откуда забрали в больницу звезду.

Жемчужная училась в студии театра "Ромэн", затем в ГИТИСе. В театре "Ромен" играла в спектаклях "Мы - цыгане" и "Колдовская любовь". Известна по роли Зорицы в телесериале "Вечный зов", по роли цыганки Кармы в ленте "Карнавал", цыганки Зариты в "Королеве Марго" и Розы Саппоро в киноленте "Кармелита. Цыганская страсть".