Посольство РФ в Варшаве возмущено актом вандализма в отношении памятника Рокоссовскому

ВАРШАВА, 31 июля. /ТАСС/. Посольство России в Польше выразило возмущение в связи с актом вандализма, совершенном в польской Легнице в отношении скульптуры маршала Константина Рокоссовского. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу посол РФ в Польше Сергей Андреев.

"Наше отношение к произошедшему самое возмущенное, потому что Рокоссовский - выдающийся советский полководец, который внес гигантский вклад в освобождение Польши от гитлеровского ига, а потом, будучи министром обороны ПНР, внес большой вклад в послевоенное воссоздание Войска Польского", - сказал посол.

Дипломат рассказал, что генеральный консул РФ в Познани связывался с мэром Легницы, который подтвердил, что в ночь с 29 на 30 июля неизвестные вывезли с территории городского кладбища, с участка, где похоронены советские воины, погибшие в боях за освобождение города в 1945 году, памятник маршала Советского Союза Константина Рокоссовского, а на следующий день полиция на территории города обнаружила обезглавленную скульптуру. Голова найдена не была.

"Мэр в беседе с генконсулом выразил возмущение этим актом вандализма, сказал, что полиция разыскивает виновных", - добавил Андреев.

По его словам, посольство направит в МИД и Министерство культуры Польши письмо с требованием, чтобы виновные в этих деяниях были найдены и привлечены к ответственности. "К сожалению, как показывает практика, виновных находят очень редко", - указал он.

Часть кампании по переписыванию истории

"Это не единичный случай, - подчеркнул российский посол, комментируя ситуацию с памятником Рокоссовскому. - Причем в очередной раз акт вандализма совершен на воинском захоронении".

Как напомнил Андреев, у Польши и России разный подход к памятникам. "Памятники вне воинских захоронений польская сторона считает символическими, не признавая, что это памятники в честь воинов-освободителей. Но в том, что касается воинских захоронений, польская сторона постоянно заверяет нас, что она признает неприкосновенность этих объектов, которые подлежат охране. Но вот опять акт вандализма совершен на воинском захоронении", - добавил он.

"Мы, конечно, не можем не увязывать повторяющиеся снова и снова подобные инциденты с общей конфронтационной атмосферой и по отношению к бывшему Советскому Союзу, и к нынешней России, с кампанией по переписыванию истории, отрицания самого факта освобождения Красной армией Польши от гитлеровской оккупации, с возложением на Советский Союз равной с гитлеровской Германией ответственности за Вторую мировую войну и так далее. Здесь мы видим прямую связь. И обращаем внимание польских властей на то, что это совершенно неприемлемо", - заключил глава российского дипломатического представительства.

В польском информационном пространстве никаких комментариев официальных лиц по поводу случившегося с памятником Рокоссовскому пока нет. На данный момент получить комментарий МИД Польши корреспонденту ТАСС также не удалось.

Константин Рокоссовский родился в 1896 году в Варшаве. В составе российской армии участвовал в Первой мировой войне. В 1917 году перешел добровольцем в Красную гвардию, затем в Красную армию. Дважды Герой Советского союза, кавалер Ордена "Победа" (1945), один из выдающихся полководцев Второй мировой войны. Единственный в истории СССР маршал двух стран: Маршал Советского Союза (1944) и маршал Польши (1949). Командовал Парадом Победы 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. В 1949-1956 году был министром обороны Польши. Умер в 1968 году в Москве.