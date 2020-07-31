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Пандемия COVID-19
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В Великобритании отменили очередной этап ослабления карантина

Такое решение было принято в связи с ростом количества случаев инфицирования коронавирусом

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Британские власти отменили очередной этап ослабления общенационального карантина, в связи с ростом количества случаев инфицирования новым коронавирусом. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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"Мы должны нажать на тормоз, чтобы удержать вирус под контролем, - сказал он. - В субботу, 1 августа, мы надеялись открыть ряд заведений, где риск [заражения] более высокий, которые оставались закрытыми. Сегодня я вынужден объявить, что мы откладываем данные изменения как минимум на две недели".

Очередной этап ослабления должен был начаться 1 августа, когда планировалось открыть катки, боулинги, казино и разрешить проведение ряда мероприятий в закрытых помещениях. До этого правительство ни разу не отменяло меры по ослаблению карантина, введенного 23 марта. 

Теги
ВеликобританияДжонсон, БорисПандемия COVID-19
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