В Великобритании отменили очередной этап ослабления карантина

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Британские власти отменили очередной этап ослабления общенационального карантина, в связи с ростом количества случаев инфицирования новым коронавирусом. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Мы должны нажать на тормоз, чтобы удержать вирус под контролем, - сказал он. - В субботу, 1 августа, мы надеялись открыть ряд заведений, где риск [заражения] более высокий, которые оставались закрытыми. Сегодня я вынужден объявить, что мы откладываем данные изменения как минимум на две недели".

Очередной этап ослабления должен был начаться 1 августа, когда планировалось открыть катки, боулинги, казино и разрешить проведение ряда мероприятий в закрытых помещениях. До этого правительство ни разу не отменяло меры по ослаблению карантина, введенного 23 марта.