Госдума возьмет на контроль вопрос вырубки леса вдоль Байкала для БАМа и Транссиба

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам нижней палаты парламента внимательно следить за ситуацией с вырубкой леса вдоль Байкала в рамках модернизации Байкало-Амурской (БАМа) и Транссибирской магистралей (Транссиба).

"Вопрос о необходимости жесткого контроля ситуации с вырубкой леса вдоль Байкала для модернизации БАМа и Транссиба вчера (30 июля) обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина и главы Иркутской области Игоря Кобзева. Госдума будет внимательно следить за ситуацией в регионе. Необходимые поручения уже даны трем профильным комитетам - по экологии и охране окружающей среды, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по транспорту и строительству. Уверен, что и депутаты, избранные от этого региона, также примут самое активное участие в этой работе", - приводит слова Володина пресс-служба нижней палаты парламента в пятницу.

Он подчеркнул, что строжайшее соблюдение требований природоохранного законодательства остается "важнейшей составляющей в ходе строительства и модернизации транспортной инфраструктуры". Володин напомнил, что ранее Госдума приняла закон о модернизации и расширении магистральной инфраструктуры. "После его принятия сокращение сроков подготовки всей необходимой для строительства на БАМе и Транссибе документации удастся сократить в среднем до двух лет. Пропускная способность магистралей в этом направлении должна вырасти в полтора раза, что, в частности, даст возможность значительно увеличить экспорт российского угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", - отметил Володин. По его словам, подобные решения по оптимизации и упрощению процедур в сфере градостроительства и земельных отношений уже эффективно показали себя в Крыму, а новый закон будет способствовать развитию Сибири и Дальнего Востока.

"В целом с января по июль Госдума приняла порядка пятидесяти поправок в ряд федеральных законов в градостроительной сфере, которые сокращают бюрократические процедуры, а значит, и сроки строительства, и, самое главное, повышают инвестиционную привлекательность проектов комплексной застройки. Принятые законы существенно повысят эффективность работы в строительстве", - считает Володин.

В этой связи спикер Госдумы отметил позитивные инициативы вице-премьера Марата Хуснуллина на новой должности. По его словам, "возглавляя ранее в Москве строительный комплекс, он [Хуснуллин] предложил решения, показавшие себя эффективными в строительной отрасли".