Фальков призвал ректоров вузов взять на контроль трудоустройство выпускников в этом году

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков призвал ректоров вузов проконтролировать трудоустройство выпускников в этом году из-за сложной ситуации, вызванной пандемией нового коронавируса. Об этом сообщается на странице Рособрнадзора в Facebook.

"Валерий Фальков призвал ректоров вузов лично проконтролировать трудоустройство выпускников в этом году. Министр высшего образования и науки подчеркнул, что в сложных условиях пандемии нужно уделить особое внимание этому вопросу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стандартной работы службы занятости и структурных подразделений при вузах в этом году может быть недостаточно. Также Фальков пообещал, что Минобрнауки примет активное участие в решении системных проблем, если они возникнут.