У Владимиро-Суздальского музея-заповедника появится фонд развития

ВЛАДИМИР, 31 июля. /ТАСС/. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник создаст фонд развития учреждения, который будет собирать средства на покупку экспонатов, а также участвовать в волонтерских проектах. Об этом в пятницу сообщила на пресс-конференции генеральный директор музея Светлана Мельникова.

"Сейчас разослано большое количество писем и обращений по формированию попечительского совета фонда. Для меня это очень серьезный вопрос, кто будет в наших рядах. Первые поступления в фонд уже есть, но они не такие сумасшедшие, как нам хотелось бы. Деятельность уже идет, и в данный момент на средства фонда приобретен уже ряд экспонатов с аукциона, которые будут представлены на нашей выставке, посвященной 100-летию "Русского исхода", - сказала она.

Как пояснили в пресс-службе музея-заповедника, предполагается также участие фонда в организации мероприятий и в волонтерской деятельности.

"Учитывая наше законодательство, даже участие в аукционе по покупке по покупке музею, как юридическому лицу, - это очень тяжело, а через фонд это делается гораздо проще", - добавила Мельникова.

На сайте музея-заповедника уже появился раздел "Поддержи музей", в котором все желающие могут адресно перечислить средства на реализацию проектов, которые нуждаются в финансовой поддержке. В частности, это возрождение усадьбы Муромцево, реставрация и воссоздание мозаичной иконы "Спас на троне" с мавзолея национального героя России Дмитрия Пожарского, реставрация иконы XIII-XIV вв. "Богоматерь Максимовская", реализация проекта по созданию детской игровой комнаты, посвященной жизни и деятельности адмирала Михаила Лазарева.

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник основан в 1958 году. Музей объединяет 65 памятников архитектуры в трех городах: Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, двух селах - Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России: по статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.