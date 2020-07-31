Путин подписал закон о выходном для прохождения диспансеризации

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий право работникам старше 40 лет на один выходной день ежегодно для прохождения диспансеризации. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

При появлении дополнительного выходного за россиянами сохраняется место работы и средний заработок. Закон не распространяется на работающих пенсионеров.

Сотрудник должен будет отчитаться за этот день, предоставив работодателю справки медицинских организаций, подтверждающие прохождение им диспансеризации в день (дни) освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом.

Как ранее отмечала глава комитета СФ по социальной политике Инна Святенко, реализация этого закона установит дополнительные гарантии для прохождения диспансеризации и будет способствовать сохранению здоровья работников благодаря профилактическому медицинскому осмотру.