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Путин подписал закон, позволяющий смягчать наказание беременным за нетяжкие преступления

Теперь к таким осужденным может быть применено условно-досрочное освобождение либо оставшийся срок может быть заменен более мягким видом наказания

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет смягчать уголовное наказание для матерей с детьми до трех лет и беременных женщин, совершивших преступления небольшой тяжести. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь к осужденным беременным и женщинам с детьми до трех лет, находящимся в доме ребенка при исправительном учреждении, может быть применено условно-досрочное освобождение либо оставшийся срок может быть заменен более мягким видом наказания. Изменения, вносимые в Уголовный кодекс РФ, уточняют, что осужденная должна отбыть не менее четверти назначенного судом срока за нетяжкое преступление.

Согласно данным Федеральной службы исполнения наказаний, приведенным в сопроводительных документах к закону, в домах ребенка при исправительных учреждениях по состоянию на 1 января 2018 года находились три женщины, осужденные за преступления небольшой тяжести, на 1 января 2019 года - шесть, на 1 марта 2019 года - восемь. Кроме того, на 1 января 2019 года беременных женщин в учреждениях системы было 17, на 1 марта 2019 года - 19.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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