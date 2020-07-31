В Росгидромете сообщили, что теплая погода сохранится на курортах России до конца недели

ТАСС, 31 июля. Температура до 29 градусов тепла прогнозируется на Черноморском побережье Краснодарского края до конца недели, а в Крыму температура будет достигать 28 градусов тепла в этот период, сообщает пресс-служба Росгидромета.

"На курортах России до конца недели сохранится теплая погода. На Черноморском побережье Краснодарского края 1 и 2 августа местами пройдут кратковременные дожди, возможно сильные, и грозы. В отдельных районах может выпасть град. Ветер западной четверти 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, при грозах в отдельных районах до 15-20 м/с. Температура ночью 18-23 градуса, днем 20-25 градусов, местами 29 градусов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что температура воды в районе Анапы, Геленджика, Туапсе и Сочи составит 26 градусов.

В Крыму также прогнозируется теплая погода. "В Крыму 1 августа сохранится переменная облачность, ночью пройдут кратковременные дожди, местами сильные с грозой. Днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами до 17-22 м/с, температура ночью 15-20 градусов, на побережье до 25 градусов. Днем потеплеет до 23-28 градусов", - отмечается в сообщении.