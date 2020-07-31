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В Польше представили фильм о причинах авиакатастрофы под Смоленском без новых фактов

В нем говорится, что на борту Ту-154М произошло два взрыва, о чем члены подкомиссии уже неоднократно заявляли в прошлом без каких-либо серьезных доказательств

ВАРШАВА, 31 июля. /ТАСС/. Польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая причины катастрофы под Смоленском президентского самолета Ту-154М, на состоявшемся в четверг заседании в парламенте представила фильм со своей версией обстоятельств этой трагедии, не приведя никаких новых данных.

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Заседание комиссии Сейма по обороне состоялось по настоянию оппозиции, которая обвиняет подкомиссию в растрате бюджетных средств и требует обнародовать окончательный отчет о своей работе. Глава подкомиссии Антоний Мачеревич под разными предлогами постоянно откладывает публикацию документа. Согласно последним заявлениям, это может произойти в течение ближайших трех месяцев.

Суть представленного подкомиссией фильма заключается в том, что на борту Ту-154М произошло два взрыва, о чем ее члены уже неоднократно заявляли в прошлом без каких-либо серьезных доказательств. Как утверждают создатели ленты, наличие взрывчатых веществ на борту подтвердили не только польские, но и британские специалисты. "Там были исследованы образцы, собранные прокурорами в Смоленске. Результаты получились однозначные. И в одном, и в другом случае были найдены следы тротила, а также пентрита и гексогена - материалов, используемых для создания взрывных устройств", - отмечается в сопровождающем видеоролик тексте.

"Нет сомнений в том, что трагедия была вызвана целым рядом преднамеренных действий, как в области капитального ремонта самолета Ту-154М, бортовой номер 101, подготовки официальной правительственной делегации в Катынь, преднамеренно ложного ведения самолета на посадку за тысячу метров до аэропорта российскими контролерами, так и аварией и взрывами, которые в конечном счете уничтожили самолет и привели к гибели президента Польши и всей правительственной делегации", - говорится в материале.

Польские оппозиционеры уже не первый месяц критикуют действия подкомиссии. По их мнению, за четыре года работы она не сделала ничего для выяснения обстоятельств случившегося и даже не выезжала на место катастрофы. "Подкомиссия не представила новых доказательств иного [чем было ранее установлено] хода событий, предпринятые действия не приближают ее к этой цели, но стоят дорого. Сколько - неизвестно, потому что эта информация давно скрыта от общественности и парламентариев", - сказал на заседании депутат от партии "Гражданская платформа" Мачей Ласек.

Катастрофа президентского самолета

10 апреля 2010 года официальная делегация Польши во главе с президентом республики Лехом Качиньским летела на правительственном самолете Ту-154М в Катынь. В условиях плохой видимости и отсутствия визуального контакта с землей пилоты приняли решение посадить воздушное судно. Оно несколько метров не дотянуло до взлетно-посадочной полосы аэродрома Смоленск-Северный, столкнувшись сначала с деревьями, а затем и с землей. В результате катастрофы погибли все 96 человек, находившихся на борту.

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установили, что катастрофа произошла в результате действий экипажа, который принял неверное решение о посадке при неблагоприятных погодных условиях. Изучение обстоятельств трагедии продолжают как польская прокуратура, так и российские следователи.

В 2011 году польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера сочла, что причиной катастрофы стало слишком быстрое снижение самолета при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг. В докладе комиссии, представленном спустя 15 месяцев после трагедии, среди причин упомянуты также ошибки экипажа и тот факт, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей.

С этими выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость". После прихода к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2015 года ее представители начали процедуру пересмотра итогов работы экспертов, сформировав обновленную подкомиссию по расследованию авиационных происшествий. Эта подкомиссия, подводя в апреле 2017 года итоги своей работы, заявила, что на борту самолета произошел взрыв. Ранее никакие экспертизы и исследования не подтвердили гипотезу о вероятности взрыва на борту Ту-154М, о чем неоднократно заявляла в том числе польская прокуратура.

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