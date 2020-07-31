Путин подписал закон о запрете ветеранам ФСБ разглашать профессиональную тайну

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий сотрудникам и бывшим служащим ФСБ разглашать информацию о деятельности службы, составляющую профессиональную тайну. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

К профессиональной тайне относятся данные, не являющиеся государственной или иной охраняемой законом тайной, разглашение которых может "создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и (или) нанести ущерб их репутации".

При этом, как отмечается в сопроводительных документах к закону, подготовленные для открытой публикации информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут подлежать экспертной оценке в этих органах. После изучения сведений на наличие или отсутствие профессиональной тайны автору будут предоставлять заключение.