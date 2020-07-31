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Пандемия COVID-19
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Ношение масок в вузах станет обязательным в новом учебном году

Как сообщили в Минобрнауки, студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к вирусу, могут посещать занятия без масок
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ношение масок станет обязательным требованием для вузов в новом учебном году. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки.

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"Ношение масок будет обязательным требованием. Это позволит организовать учебный процесс, соблюдая правила профилактики новой коронавирусной инфекции", - приводятся в сообщении слова главы министерства Валерия Фалькова.

Отмечается, что студенты и преподаватели, у которых подтверждено наличие антител к вирусу, могут посещать занятия без масок, однако в этом случае необходимо предоставить соответствующую справку. Кроме того, при чтении лекций преподаватели масками могут не пользоваться.

"Обеспечить студентов и преподавателей масками должны университеты", - уточнила пресс-служба.

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РоссияПандемия COVID-19Фальков, Валерий Николаевич
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