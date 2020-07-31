В Курской области продлили режим повышенной готовности в связи с пандемией

КУРСК, 31 июля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, предусматривающий ряд ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса, продлили в Курской области до 10 августа. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона на своих страницах в соцсетях.

"Внесены изменения в распоряжение губернатора Курской области "О введении режима повышенной готовности". В новой версии документа обозначено, что ранее введенные ограничения в связи с пандемией коронавируса сохраняются до 10 августа", - говорится в сообщении.

С 10 августа, как отметили в пресс-службе, сотрудники администрации Курской области возобновят личный прием жителей региона. Прием будет вестись в соблюдением социальной дистанции и по предварительной записи.

С середины июля в Курской области сняли ограничение на работу детских садов, кинотеатров, небольших кафе и ресторанов, музеев, ряд медучреждений возобновил плановый прием пациентов, с 3 августа полноценную работу возобновят многофункциональные центры. Закрытыми для посещения остаются ночные клубы и фудкорты, действует запрет на проведение массовых культурных мероприятий.

К 31 июля в Курской области выявили 6 215 подтвержденных случаев коронавируса. За все время выздоровели 5 090 человек, 50 пациентов умерли.