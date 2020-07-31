Маски в вузах и штрафы для магазинов в Москве. Главное о коронавирусе за 31 июля

Коротко об основных новостях в Москве, России и мире
Россия
- Всего зафиксирован 839 981 случай заражения, из них новых — 5482. За сутки умер 161 человек, за весь период — 13 963.
- В новом учебном году в вузах станет обязательным ношение масок. Обеспечить ими студентов и преподавателей должны университеты. При чтении лекций преподаватели могут их снимать.
- Всех прилетающих из-за рубежа россиян обязали заполнять анкету на портале "Госуслуги".
- Темпы распространения коронавируса в России за месяц замедлились почти вдвое.
- Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что заразился коронавирусом.
- Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации пациентов, переболевших COVID-19.
Москва
- Всего зафиксировано 241 395 случаев заражения, из них новых — 695.
- Магазины Москвы оштрафуют на сумму свыше 300 млн рублей за нарушение масочного режима.
Мир
- Всего зафиксировано более 17,2 млн случаев заражения, умерли более 673 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- В июле коронавирусом заразились около 7 млн человек — больше, чем в любой другой месяц с начала пандемии.
- В Великобритании отменили очередной этап ослабления карантина.