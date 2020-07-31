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Пандемия COVID-19

Маски в вузах и штрафы для магазинов в Москве. Главное о коронавирусе за 31 июля

© Сергей Савостьянов/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксирован 839 981 случай заражения, из них новых — 5482. За сутки умер 161 человек, за весь период — 13 963.
  • В новом учебном году в вузах станет обязательным ношение масок. Обеспечить ими студентов и преподавателей должны университеты. При чтении лекций преподаватели могут их снимать.
  • Всех прилетающих из-за рубежа россиян обязали заполнять анкету на портале "Госуслуги".
  • Темпы распространения коронавируса в России за месяц замедлились почти вдвое.
  • Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что заразился коронавирусом.
  • Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации пациентов, переболевших COVID-19.

Москва

  • Всего зафиксировано 241 395 случаев заражения, из них новых — 695.
  • Магазины Москвы оштрафуют на сумму свыше 300 млн рублей за нарушение масочного режима.

Мир

  • Всего зафиксировано более 17,2 млн случаев заражения, умерли более 673 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • В июле коронавирусом заразились около 7 млн человек — больше, чем в любой другой месяц с начала пандемии.
  • В Великобритании отменили очередной этап ослабления карантина.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Для возвращающихся вывозными рейсами россиян отменили 14-дневную самоизоляцию
Вместе с тем всех прилетающих из-за рубежа граждан России обязали заполнять анкету на портале госуслуг
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