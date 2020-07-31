Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей юга России на выходных

ТАСС, 31 июля. Холодный атмосферный фронт придет на смену жаркому антициклону на юге России, что принесет в регионы Южного и Северокавказского федеральных округов дожди, грозы и существенное понижение температуры. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"В пятницу погоду в регионе определяет жаркий, солнечный и сухой антициклон, температура воздуха примерно на два-четыре градуса выше климатической нормы. В субботу, начиная с северных районов региона, на погоду начнет оказывать влияние холодный атмосферный фронт, который будет вызывать ливневые дожди и грозы. Местами на севере региона возможны сильные, с градом. Начнется похолодание, температура воздуха вернется к климатической норме",- сказал он.

В воскресенье регион окажется в тыловой части циклона. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди ливневого характера, а также грозы в южной части региона, которые местами будут сопровождаться градом. Похолодание усилится, и температура уже на один-три градуса станет ниже климатической нормы.

В понедельник власть над погодой в регионе поделят надвигающийся с севера антициклон и атмосферный фронт, который останется в южных районах. Местами, преимущественно на юге, пройдут грозовые дожди, локальные грозы, температура воздуха станет еще на 2-4 градуса ниже нормы. Во вторник антициклон начнет возвращать себе власть над погодой. Жителей юга ожидает переменная облачность без осадков, воздух начнет постепенно прогреваться, а кратковременные дожди с грозами будут возможны лишь на востоке региона - в Астраханской области.

Температура воздуха в Краснодаре в субботу понизится до 27-29 градусов, пройдут грозы и дожди. В воскресенье кратковременные дожди сохранятся, а в понедельник и вторник осадки прекратятся, и столбики термометров поднимутся до 31-32 градусов. Туристов ждут в Сочи в субботу кратковременные дожди и грозы при 26-28 градусах тепла, в воскресенье отдыхающие и жители города рискуют попасть под сильную грозу. Дожди прекратятся в курортном городе только во вторник.

В Пятигорске кратковременные дожди, которыми при температуре воздуха в 29-30 градусов откроются выходные дни, сменятся в воскресенье ливнями и грозами. Осадки на популярном курорте Северного Кавказа прекратятся также ко вторнику. В жаркой Астрахани кратковременные дожди и грозы принесут небольшое облегчение от зноя только в воскресенье, начало новой рабочей недели порадует понижением температуры до 26-28 градусов. А вот в страдающей от засухи Элисте (Калмыкия) небольшие дожди возможны только в ночь с воскресенья на понедельник.