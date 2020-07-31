Миссия России при ООН запускает проект, посвященный вкладу коренных народов в Победу

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Постпредство России при ООН запускает мультимедийный проект в социальных сетях, посвященный вкладу коренных народов в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил в пятницу журналистам пресс-секретарь постпредства России при ООН Федор Стржижовский.

Инициатива приурочена к Международному дню коренных народов мира, который празднуется 9 августа, и реализуется совместно с Федеральным агентством по делам национальностей, Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока и Музеем Победы. Ее цель - в год 75-летия Великой Победы "рассказать международной общественности о мужестве проживающих на территории России коренных народов, которые проявили себя истинными патриотами в годы борьбы с нацистской агрессией и японским милитаризмом", отметил дипломат.

"Об этом свидетельствуют и активное молодежное добровольческое движение по отправке на фронт, и примеры массового героизма, и выдающиеся подвиги бойцов из числа малочисленных этносов на полях сражений, - продолжил Стржижовский. - Они воевали на всех фронтах Великой Отечественной войны".

Многие были награждены орденами и медалями СССР. Представители коренных народов не только продемонстрировали доблесть и отвагу в боевых операциях, но и самоотверженно трудились в тылу, собирали средства на нужды фронта, добавил пресс-секретарь.

Один из первых постов в рамках проекта посвящен известному разведчику, Герою СССР, нанайцу по происхождению Александру Пассару, который отличился во время переправы через Днепр в июне 1944 года и операции по освобождению Белоруссии. На фотографиях - сам Пассар в военной форме и его многочисленные боевые награды.

"В рамках совместного проекта в течение 10 дней до международной даты мы будем делиться в социальных сетях историями представителей коренных народов - подлинных героев Великой Отечественной войны, расскажем о таких уникальных военных формированиях, как оленно-лыжные батальоны, почтим память погибших, - рассказал Стржижовский. - Свои жизни за мир и свободу отдали многие выдающиеся представители малочисленных этносов, их культурный и интеллектуальный цвет - всемирно известные художники и косторезы, первые писатели-северяне, ученые. Их подвиг не должен быть забыт".