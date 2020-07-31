Калининградские волонтеры определили захоронения более 200 русских солдат Первой мировой

КАЛИНИНГРАД, 31 июля. /ТАСС/. Волонтеры предприятия "Технополиса GS" (входит в российский инвестиционно-промышленный холдинг GS Group) в городе Гусеве Калининградской области определили места захоронения еще 238 русских солдат, павших в сражениях Первой мировой войны на территории региона. Об этом сообщила журналистам руководитель службы по связям с общественностью холдинга Вероника Бялковская.

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"В рамках историко-культурной акции "Тысячи имен" волонтеры "Технополиса GS" определили места захоронения еще 238 русских воинов. Одна из братских могил, где покоятся более 158 русских и 141 германский солдат, расположена в поселке Ясная Поляна Нестеровского района, другая, где похоронены 80 русских солдат, - у поселка Осипенко Озерского района", - рассказала она, отметив, что Калининградская область - единственный регион России, на территории которого шли бои Первой мировой войны.

Бялковская пояснила, что воинское захоронение в поселке Ясная Поляна ранее было благоустроено "Народным союзом Германии по уходу за военными могилами", считалось, что там покоятся 48 русских воинов. Но активисты волонтерского движения "Технополиса GS" вместе с краеведами и учеными, исследовав архивные документы, установили, что на самом деле в братской могиле захоронены по меньшей мере 158 воинов Российской императорской армии, погибших в боях 7 августа 1914 года. Схожая ситуация и со вторым захоронением: в германских источниках говорится о 34 русских солдатах, но волонтерам удалось документально определить 80 имен.

В ближайших планах волонтеров "Технополиса GS" - комплексное благоустройство этих захоронений, установка железобетонных крестов (лютеранско-католического и православного) и гранитных плиту с обновленной информацией о количестве похороненных воинов.

Историко-культурная акция "Тысяча имен", цель которой - увековечение имен русских воинов, павших в годы Первой мировой войне, а также поиск их потомков, стартовала в Гусеве в 2018 году. Начало ее было приурочено к отмечаемому ежегодно 1 августа Дню памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 1914-1918 годов. В 2019 году в рамках проекта GS Group подписал соглашение с Балтийским федеральным университетом имени Иммануила Канта. Ученые университета сумели определить имена 755 российских воинов Первой мировой, павших на территории Калининградской области. Дальнейшие исследования активистов "Технополиса GS" позволили расширить список до 1170 имен, и это не окончательная цифра, отметила Бялковская.