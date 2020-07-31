Петербург подарит экскурсии по городу жителям Ленобласти в честь 93-летия региона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Жители Ленинградской области в 93-й день рождения региона, который будет отмечаться 1 августа, смогут отправиться на авторские экскурсии по историческому центру Санкт-Петербурга. Об акции в честь праздника объявил городской комитет по развитию туризма.

"1 августа 2020 года гости из соседнего региона получат уникальную возможность прогуляться с профессиональным экскурсоводом по историческому центру неповторимого Санкт-Петербурга абсолютно бесплатно. Акция комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга станет специальным подарком северной столицы к 93-й годовщине образования Ленинградской области", - рассказали в комитете.

Отмечается, что пешеходные экскурсии для групп в составе до 15 человек будут проводиться 1 августа с 10:00 до 18:00 мск. Начальной точкой маршрутов будет павильон городского туристско-информационного бюро на Дворцовой площади. Запись на экскурсии доступна на официальном туристском портале Санкт-Петербурга visit-petersburg.ru.

Среди предлагаемых маршрутов - тур по центральным площадям города, проходящий через Дворцовую, Сенатскую и Исаакиевскую площади, а также экскурсия по театральному кварталу, включающему историческую и новую сцену Александринского театра, Музей театрального и музыкального искусства и Академию русского балета имени А. Я. Вагановой. Кроме того, участники акции смогут познакомиться с храмами Невского проспекта и пройти по малоизвестным Пушкинским местам Петербурга.

"Также жители Ленобласти смогут увидеть город в рамках обзорной экскурсии на двухэтажном автобусе в формате hop-on/hop-off. Такую возможность предоставила компания City Sightseeing St. Petersburg", - добавили в комитете. Восемь автобусов будут курсировать от Исаакиевской площади с 10:00 до 19:00 мск с интервалом 20 минут. В самих автобусах, рассчитанных на 50 мест, будет организована посадка через ряд, то есть в рейс смогут одновременно отправиться 25 человек.

Основным центром празднования 93-й годовщины со дня образования Ленинградской области станет город Всеволожск. В этом году организаторы главного регионального события приняли решение отказаться от торжественного приема и сделать народный праздник. Для всех посетителей будут работать зона фуд-корта "Ленинградский пикник" и выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов областных мастеров. Кроме того, ленинградцев ждет концерт, на котором выступят Полина Гагарина, Юлианна Караулова, группа "Кватро", Антон и Виктория Макарские.