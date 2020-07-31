Ростовские аквапарки на открытом воздухе и аттракционы возобновят работу с 3 августа

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Аквапарки на открытом воздухе и аттракционы возобновят работу в Ростовской области с 3 августа, соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"Послабление касается аквапарков, расположенных на открытом воздухе, а также аттракционов в парках культуры и отдыха. Они смогут начать работу с 3 августа при соблюдении ряда условий", - сообщили в пресс-службе. Отмечается, что для аквапарков такими условиями является заполняемость на 50%, а также организация лабораторного контроля воды на наличие коронавируса. Исследования необходимо будет проводить не реже одного раза в неделю.

Как отметили в пресс-службе, на аттракционах дезинфекцию поверхностей необходимо будет проводить после каждого посетителя. При этом важным условием для и для аквапарков, и для аттракционов является соблюдение сотрудниками масочного режима.

Регион находится на втором этапе снятия ограничений, введенных в связи с пандемией. Ранее в полном объеме возобновили работу детские сады, восстановлены предоставление гостиничных услуг, проведение тренировок в группах, работа учреждений культуры и плавательных бассейнов. При этом сохранена необходимость соблюдения санитарных мер, в том числе масочного режима. В понедельник стало известно, что с 1 августа в регионе возобновятся профилактические осмотры и диспансеризации взрослого населения.

Ростовская область занимает девятое место среди субъектов РФ и первое место в Южном федеральном округе по числу инфицированных. По последним данным, в регионе выявлено 12 941 случай заражения, 10 382 человека выздоровели, 225 умерли. Коэффициент распространения инфекции в регионе составляет 1,06.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 17,2 млн человек, свыше 673 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 839 981 случай заражения, выздоровели 638 410 человек, умерли 13 963. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.