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Останки 256 красноармейцев обнаружили в Калужской области

Поисковики устанавливают личности солдат

ТАСС, 31 июля. Останки 256 солдат Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, обнаружены вблизи деревни Иклинское Боровского района Калужской области. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Сотрудниками следственного отдела по Боровскому району следственного управления СК РФ по Калужской области принято участие в экспедиции поискового общественного объединения "Память" на территории Боровского района области. В ходе проведенной в июле 2020 года работы вблизи деревни Иклинское из земли были подняты останки 256 бойцов Красной армии, героически погибших около названной деревни в декабре 1941 года", - говорится в сообщении.

Поисковики устанавливают личности погибших. В пресс-службе регионального управления СК отметили, что останки перезахоронят на территории Боровского района с воинскими почестями.

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