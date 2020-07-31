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Пандемия COVID-19

В Испании разрабатывают спрей для полости рта, способный остановить коронавирус

В Высшем совете по научным исследованиям Испании заявили, что даже если человек уже заразился, использование спрея может поспособствовать "уменьшению тяжести инфицирования"

МАДРИД, 31 июля. /ТАСС/. Специалисты из Высшего совета по научным исследованиям Испании ведут разработку противовирусного спрея для полости рта, который в случае успеха сможет остановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом говорится в публикации, сделанной в пятницу на сайте агентства.

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По задумке ученых, спрей "использует биомолекулы (полисахариды) для имитации клеточной поверхности, куда присоединяется коронавирус, и таким образом может перехватить его и остановить инфекцию". "Сейчас считается, что инфекция начинается в полости рта и глотки, поэтому состав спрея на основе этих молекул создаст после введения барьер, а он будет захватывать вирусные частицы, которые будут терять свою заразительную способность", - говорится в документе.

В совете добавили, что даже если человек уже заразился, использование спрея может поспособствовать "уменьшению тяжести инфицирования".

С начала распространения коронавируса в Испании выявили более 285 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,4 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

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