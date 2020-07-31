Клишас обратился в Генпрокуратуру в связи с блокировкой YouTube-канала "Царьграда"

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас направил обращение в Генеральную прокуратуру РФ, в котором просит принять меры прокурорского реагирования в случае подтверждения фактов нарушения российского законодательства представителями видеохостинга YouTube в связи с блокировкой учетных записей каналов "Царьград" и "Двуглавый орел".

"Обратился в Генеральную прокуратуру Российской Федерации с просьбой принять необходимые меры прокурорского реагирования в случае подтверждения фактов нарушения законодательства Российской Федерации представителями видеохостинга YouTube в связи с осуществленной ими блокировкой учетных записей телеканалов "Царьград" и "Двуглавый орел"", - сказал Клишас журналистам.

Он сообщил, что ранее комитет рассмотрел обращение председателя Общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый Орел" и владельца телеканала "Царьград" Константина Малофеева, содержащее информацию о наличии признаков нарушения норм российского законодательства со стороны платформы YouTube, принадлежащей компании Google в связи с блокировкой интернет-вещания каналов "Царьград" и "Двуглавый Орел" на популярном видеохостинге.

Клишас отметил, что по мнению комитета, действия представителей видеохостинга YouTube являются неправомерными и нарушающими положения Конституции РФ и российского законодательства о средствах массовой информации.

О блокировке

Ранее телеканал "Царьград" сообщил о том, что блокировка его аккаунта на YouTube произошла в ночь на 28 июля. Как говорилось в сообщении американской компании Google, аккаунт телеканала заблокирован в связи с "законом о санкциях и нарушением правил торговли".

Председатель совета директоров группы компаний "Царьград" Константин Малофеев находится под санкциями Европейского Союза с 2014 года в связи с событиями на востоке Украины.

"Царьград" начал вещать в 2015 году. Он позиционирует себя как консервативный информационно-аналитический телеканал, освещающий события в России и мире "с точки зрения русского православного большинства". В сфере профессиональных интересов телеканала - внутренняя и внешняя политика России, геополитика, международные отношения, культура, традиции, религия.