Власти Кипра обязали носить защитные маски в закрытых помещениях

НИКОСИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Республики Кипр ввели норму обязательного ношения защитных масок в закрытых многолюдных помещениях по всей стране. Данное решение было принято по итогам состоявшейся в пятницу встречи президента Никоса Анастасиадиса с ведущими вирусологами, входящими в консультативный совет при Минздраве островного государства.

"Для населения в целом становится обязательным использование [защитной] маски в крытых многолюдных местах, например в торговых центрах, банках, супермаркетах, больницах, церквях и т.д. Штраф [за неисполнение этого распоряжения] составит €300", - информировал после этой встречи министр здравоохранения Константинос Иоанну. Он сообщил, что решение вступает в силу с полуночи.

Министр добавил, что число тестов на коронавирус в кипрских аэропортах увеличится теперь с 600 до 1 тыс. в сутки. Проверкам в первую очередь будут подвергаться киприоты, возвращающиеся в страну из отпусков и из зарубежных поездок на праздничные дни, поскольку именно эта категория составляет высокую процентную долю от общего числа заразившихся. Кроме того, министр информировал о восстановлении ранее снятого ограничения на заполнение общественного транспорта не более чем на 50% от его вместимости.

Власти республики также приняли решение о введении более жестких ограничений для жителей города Лимасол, который стал главным центром распространения коронавируса на острове. С полуночи любые общественные собрания в этом городе не должны превышать по численности 10 человек. Во внутренних помещениях кафе и ресторанов города не смогут находиться более 75 человек. Максимальное число прихожан в каждом отдельно взятом храме также не может превышать 75. Все вышеперечисленные меры в отношении Лимасола вводятся сроком на три недели.

На Кипре в течение почти трех месяцев суточный прирост инфицированных коронавирусом оставался на низком уровне при немалом количестве дней, когда не выявлялось ни одного нового случая заражения. Однако в среду и четверг на острове было зарегистрировано, соответственно, 13 и 10 заразившихся.