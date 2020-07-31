Больше, чем в другие месяцы. В июле коронавирусом заразились около 7 млн человек в мире

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Около 7 млн человек заразились коронавирусом в июле - больше, чем в любой другой месяц с начала пандемии. В относительном выражении прирост составил 68% против 64% месяцем ранее, следует из подсчетов ТАСС.

Распространение коронавируса ускоряется: в июне было зарегистрировано 4,2 млн случаев, в мае - 2,8 млн, в апреле - только 2,2 млн. Всего в мире заразились уже около 17,3 млн человек.

За месяц на планете зафиксировали 168 тыс. летальных исходов из-за нового заболевания - на 38 тыс. больше, чем в июне. В относительном выражении рост остался на уровне 33%. Всего с начала пандемии от коронавирусной инфекции умерли около 673 тыс. человек.

Тем не менее ее летальность снижается - к концу июля показатель опустился на 0,9 п. п., до 3,9%. Это условная цифра, окончательную можно будет определить только после завершения пандемии.

Число выздоровевших за месяц возросло примерно на 4,4 млн, или 78%. Всего уже вылечились более 10,1 млн человек, или 58,6% всех инфицированных.

География пандемии с начала лета практически не изменилась - эпицентр остался в Северной и Южной Америке, растет заболеваемость на юге Азии и Африки. Новые вспышки регистрируют в ряде стран Европы, пережившей эпидемию весной. Самая острая ситуация складывается в Испании, где в сутки выявляют столько же инфицированных, сколько в конце апреля.

Первая пятерка

Заболеваемость в США после небольшого спада в мае резко пошла вверх - в стране каждый день подтверждают в среднем 65 тыс. случаев заражения. Это в 1,5-2 раза превышает пиковые значения апреля. В июле число заразившихся увеличилось на 67%, до 4,5 млн. Из-за ухудшения обстановки почти в половине штатов ужесточили требования к соблюдению профилактических мер - теперь маски необходимо носить даже в здании Конгресса.

В Бразилии, занимающей второе место в мире по числу инфицированных, заболеваемость в июле тоже резко начала расти. В среднем там выявляют 55 тыс. заразившихся в сутки, а 29 июля зарегистрировали сразу 70,9 тыс. Общее количество подтвержденных случаев за месяц возросло на 74%, до 2,6 млн. Несмотря на это, бразильские власти на этой неделе отменили запрет на въезд для иностранцев, прибывающих авиарейсами.

Ухудшилась ситуация и в Индии, занимающей третьей место. В июле здесь ежедневно подтверждали вдвое больше случаев, чем в июне, - в среднем около 45 тыс. Всего в стране обнаружили коронавирус у 1,6 млн человек, рост за месяц составил 1 млн. Однако власти страны считают, что ситуация находится под контролем, так как доля уже выздоровевших быстро растет и составляет уже около 65%. Общенациональный режим строгой изоляции в Индии отменен.

Южно-Африканская Республика в конце июня занимала тринадцатое место в мире по числу инфицированных, а теперь - уже пятое. За месяц здесь заразились примерно 331 тыс. человек, в относительном выражении прирост составил 319%.

Иначе выглядит картина в России, которая за это время опустилась на четвертую позицию (около 840 тыс. случаев заражения). С конца прошлого месяца заразились чуть более 192 тыс. россиян, но заболеваемость снижается - уже 12 дней подряд в стране выявляют менее 6 тыс. случаев в сутки. В июле прирост составил менее 30%, а недельный показатель уменьшился до 5%.

Скачки в Латинской Америке

Ситуация в июле ухудшилась в ряде стран Латинской Америки. В их числе Мексика, где число подтвержденных случаев за месяц увеличилось на 75%, до 416 тыс. По этому показателю она поднялась с десятого на шестое место в мире (в Америке - третье). В начале недели в Мексики зарегистрировали максимальный суточный прирост - 8,4 тыс. инфицированных.

Колумбия, в конце июня не входившая в первую двадцатку по числу заразившихся, за месяц поднялась на двенадцатое место. Всего здесь выявили около 276 тыс. инфицированных, из них 200 тыс. - за это время. Власти решили продлить общенациональный карантин до конца августа.

С середины июля заболеваемость вновь растет в Перу. Число случаев заражения там за месяц увеличилось на 37%, до 400 тыс. В Чили (354 тыс.), напротив, эпидемия идет на спад: в сутки в республике выявляют около 2 тыс. новых случаев, как в начале мая, а прирост за месяц составил 27%.

Обострение в Европе

Обстановка ухудшилась сразу в нескольких странах Европы, которые в начале июля открыли границы.

Это прежде всего Испания (285 тыс. инфицированных), где 27 июля подтвердили более 6,3 тыс. случаев заражения - в последний раз такой прирост фиксировали еще в середине апреля. Повсеместно граждане обязаны носить маски в общественных местах, в том числе и на улицах, в некоторых регионах закрылись ночные заведения, а людям не рекомендуют без крайней необходимости выходить из дома.

В Германии (почти 210 тыс.) в день выявляют примерно 800 заразившихся - в полтора раза больше, чем месяц назад. Недельный прирост при этом увеличился до 2,2% - для страны это уровень конца мая. Власти решили обязательно тестировать на коронавирус всех прибывающих из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, а маски и социальная дистанция обязательны во всех общественных учреждениях.

Во Франции (более 186,5 тыс. случаев заражения) заболеваемость растет с начала месяца. В сутки здесь регистрируют почти вдвое больше инфицированных, чем в первых числах июля, - около 1,3 тыс., а показатель недельного прироста поднялся до 4%. Местные жители обязаны везде носить маски.

В Италии (247 тыс.) режим чрезвычайной ситуации продлили до октября, но серьезных вспышек инфекции не наблюдается, несмотря на курортный сезон. Здесь выявляют около 250-300 новых случаев в день, а за неделю число заразившихся увеличилось всего на 0,7% - это один из самых низких показателей в Европе. Правда, накануне количество подтвержденных случаев стало максимальным с 5 июня - 386.