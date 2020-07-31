Частные клиники будут информировать об ухудшении условий жизни пожилых россиян

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Частные медицинские организации должны будут сообщить властям об ухудшении или возможном ухудшении условий жизни граждан РФ в возрасте 65 лет и старше, обслуживаемых данными медорганизациями. Соответствующий приказ Минтруда опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, в перечень таких условий входит частичная или полная утрата способности либо возможности осуществлять самообслуживание, отсутствие возможности обеспечения ухода за пожилыми гражданами, наличие внутрисемейного конфликта, а также отсутствие средств к существованию у граждан 65 лет и старше. Уточняется, что медорганизация должна сообщить властям о фактах потребности в соцуслугах в срок не более двух рабочих дней

Приказом утверждается порядок информирования властей субъектов РФ о нуждаемости в социальных услугах, корректировке программ реабилитации россиян старше 65 лет, которые обслуживаются частной медорганизацией. Документ подготовлен в связи с пилотным проектом о привлечении частных клиник к лечению пожилых россиян. Уточняется, что медорганизация должна сообщить властям о фактах нуждаемости в соцуслугах в срок не более двух рабочих дней.

В апреле премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о выделении 577 млн рублей и распределении этих средств между девятью регионами на реализацию пилотного проекта по привлечению частных медицинских организаций для оказания помощи гражданам старше 65 лет.