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Минздрав Италии объявил наивысший уровень опасности из-за жары в 14 городах

Согласно прогнозам, 1 августа температура воздуха может подняться до 40 градусов Цельсия

ТАСС, 31 июля. Министерство здравоохранения Италии объявило наивысший - "красный" - уровень погодной опасности в 14 городах в связи с ожидаемой там в субботу высокой температурой воздуха из-за африканского антициклона. Соответствующее уведомление было размещено в пятницу на сайте ведомства.

Согласно прогнозам, в субботу температура воздуха может подняться до 40 градусов Цельсия в ряде городов, среди которых Рим, Турин, Флоренция, Верона, Болонья, Брешия и другие.

В конце июля во многих европейских странах установилась аномальная жара. По Франции, Испании, Греции и Болгарии прокатилась волна лесных пожаров. В Бельгии 25 июля воздух прогрелся до 40,6 градусов, что стало рекордом за всю историю наблюдений за погодой в стране.

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