Всех прилетающих из-за рубежа россиян обязали заполнять анкету на портале госуслуг

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Все россияне, прилетающие в страну из-за рубежа, должны будут заполнять специальную анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации воздушным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку) <...> обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг <...> анкеты для прибывающего в Российскую Федерацию", - говорится в документе.

Уточняется, что сделать это необходимо "при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс".

В постановлении также сказано, что иностранцы, прилетающие в Россию, должны будут иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус уже при посадке в самолет.

"Иностранным гражданам и лицам без гражданства при посадке в выполняющее международные воздушные перевозки воздушное судно, следующее в пункт назначения на территории Российской Федерации, в том числе в целях транзитного проезда через территорию Российской Федерации, и при пересечении государственной границы Российской Федерации [необходимо] обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на СOVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации", - говорится в документе.

Ранее иностранцам, у которых нет справки, разрешалось пройти тест в течение трех дней с момента прибытия в страну.