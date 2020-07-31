Япония третий день обновляет рекорд по суточному приросту случаев заражения коронавирусом

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения новым коронавирусом в Японии составило за прошедшие сутки 1 579, что стало рекордным показателем за все время распространения инфекции в стране. Об этом свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Минздрава.

Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован в четверг, когда суточный прирост составил 1 301 случай инфицирования. Общее количество заразившихся, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, возросло до 37 100.

Токио, где за минувшие сутки зарегистрировали 463 случая заражения, продолжает оставаться основным очагом распространения коронавируса. Кроме того, ощутимый суточный прирост был отмечен в префектурах Осака (216), Айти (193) и Фукуока (170).

Общее число летальных исходов по всей стране составляет 1 024, за сутки этот показатель увеличился на четыре. Всего в стране выздоровели порядка 25,5 тыс. человек. При этом 87 пациентов остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

Несмотря на продолжающийся рост числа случаев заражения коронавирусом, правительство Японии подчеркивает, что пока не планирует возвращать в стране режим ЧС. При этом власти южной префектуры Окинава объявили о самостоятельном введении режима ЧС, который будет действовать в этом регионе с 1 по 15 августа.