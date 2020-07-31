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Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников таможни

Возраст повышен на пять лет

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении на пять лет предельного возраста службы для сотрудников таможенных органов среднего, старшего и высшего начальствующих составов. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, для майоров, подполковников, полковников таможенной службы максимальный возраст повышается с 55 до 60 лет, для генерал-майоров, генерал-лейтенантов, генерал-полковников таможенной службы - с 60 до 65 лет.

Предполагается, что этот закон поможет сохранить кадровый потенциал из числа наиболее квалифицированных кадров, имеющих большой опыт службы в таможенных органах.

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