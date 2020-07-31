Путин подписал закон о выплатах фактическим воспитателям погибших военных

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о выплатах фактическим воспитателям военных, погибших при несении службы или вследствие военной травмы. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Ранее право на единовременное пособие и ежемесячную компенсацию имели лишь члены семьи погибшего военного. Признание лица фактическим воспитателем будет производиться судом в порядке особого производства по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

Согласно закону, право на единовременную выплату получит фактический воспитатель погибшего - "лицо, признанное фактически воспитывавшим и содержавшим военнослужащего, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы в течение не менее пяти лет до достижения ими совершеннолетия". Кроме того, фактические воспитатели, достигшие возраста 50 (женщины) и 55 (мужчины) лет либо являющиеся инвалидами, смогут оформить ежемесячную денежную компенсацию в связи с гибелью военнослужащего.