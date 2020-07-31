ОНФ требует наказать виновных в похищении памятника маршалу Рокоссовскому в Польше

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) потребовали привлечь к ответственности тех, кто похитил и повредил памятник советскому маршалу Константину Рокоссовскому в польском городе Легнице. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба движения.

"Многомиллионная армия российских ветеранов с глубокой болью восприняла сообщение об осквернении вандалами памятника маршалу Советского Союза Константину Константиновичу Рокоссовскому. Мы решительно требуем поиска виновных, их сурового наказания, восстановления памятника и принятия неотложных мер по недопущению подобных инцидентов впредь", - приводятся в сообщении слова председателя Российского союза ветеранов, члена центрального штаба ОНФ Михаила Моисеева.

Моиссев напомнил, что Рокоссовский командовал 1-м Белорусским фронтом, пришедшем на помощь Варшавскому восстанию, был поляком по национальности и министром национальной обороны Польши, внесшим неоценимый вклад в послевоенную реорганизацию вооруженных сил страны.

По его словам, российские ветераны убеждены, что случившееся является "прямым следствием русофобской политики официальных польских властей, предающих глубокому забвению общечеловеческую историческую память и правду".

Монумент Рокоссовскому весом около 600 кг исчез в ночь со среды на четверг. На следующий день полиция обнаружила обезглавленный памятник на территории города. Голова найдена не была.