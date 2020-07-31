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Пандемия COVID-19

ЕК завершила переговоры о покупке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса

Переговоры велись с фармацевтической компанией Sanofi

БРЮССЕЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) завершила переговоры с фармацевтической компанией Sanofi о покупке 300 млн доз потенциальной вакцины от коронавируса для стран Евросоюза. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в пятницу в Брюсселе.

"Еврокомиссия завершила исследовательские переговоры с фармацевтической компанией о покупке потенциальной вакцины против COVID-19. Контракт с Sanofi предусматривает возможность приобретения вакцины всеми государствами-членами ЕС. Предполагается, что после того, как вакцина окажется безопасной и эффективной против коронавируса, Еврокомиссия будет иметь договорные рамки для закупки 300 млн доз для всех государств-членов ЕС", - говорится в тексте.

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БельгияПандемия COVID-19
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