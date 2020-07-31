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Пандемия COVID-19

Обязательную самоизоляцию для пенсионеров отменили в Смоленской области

Помимо этого, в регионе разрешили работу детских садов, проведение культурных, выставочных, просветительских мероприятий численностью не более 150 человек

ТАСС, 31 июля. Власти Смоленской области отменили обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации региона.

"Отменяется максимальная (полная) изоляция в домашних условиях для граждан 65 лет и старше", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в регионе разрешили работу детских садов, проведение культурных, выставочных, просветительских мероприятий численностью не более 150 человек, собраний трудовых коллективов, заседаний по вопросам работы муниципального образования.

Регион с 6 июля перешел на второй этап снятия ограничений, введенных с 18 марта из-за пандемии коронавируса. Разрешены занятия спортом на открытом воздухе, открылись парикмахерские и салоны красоты, некоторые из объектов розничной торговли непродовольственными товарами. С 24 июля организациям общепита можно обслуживать посетителей на открытых площадках, на церемониях бракосочетания могут находиться до 10 человек.

К 31 июля в Смоленской области выявлены 5 656 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них, по данным регионального оперативного штаба, 4 102 выздоровели, 101 умер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 17,2 млн человек, свыше 673 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 839 981 случай заражения, выздоровели 638 410 человек, умерли 13 963. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСмоленская областьПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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