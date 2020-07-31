Обязательную самоизоляцию для пенсионеров отменили в Смоленской области

ТАСС, 31 июля. Власти Смоленской области отменили обязательную самоизоляцию для лиц старше 65 лет. Об этом в пятницу сообщается на сайте администрации региона.

"Отменяется максимальная (полная) изоляция в домашних условиях для граждан 65 лет и старше", - говорится в сообщении.

Помимо этого, в регионе разрешили работу детских садов, проведение культурных, выставочных, просветительских мероприятий численностью не более 150 человек, собраний трудовых коллективов, заседаний по вопросам работы муниципального образования.

Регион с 6 июля перешел на второй этап снятия ограничений, введенных с 18 марта из-за пандемии коронавируса. Разрешены занятия спортом на открытом воздухе, открылись парикмахерские и салоны красоты, некоторые из объектов розничной торговли непродовольственными товарами. С 24 июля организациям общепита можно обслуживать посетителей на открытых площадках, на церемониях бракосочетания могут находиться до 10 человек.

К 31 июля в Смоленской области выявлены 5 656 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них, по данным регионального оперативного штаба, 4 102 выздоровели, 101 умер.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 17,2 млн человек, свыше 673 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 839 981 случай заражения, выздоровели 638 410 человек, умерли 13 963. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.