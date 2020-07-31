В США считают выдачу результатов тестов на коронавирус в течение 72 часов пока невозможной

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Выдача пациентам результатов тестирования на новый коронавирус в течение 48-72 часов на данный момент нереализуема. Об этом сообщил в пятницу помощник министра здравоохранения и социальных служб страны адмирал Бретт Джируар, выступая на слушаниях в специальном подкомитете по преодолению вызванного новым коронавирусом кризиса в Палате представителей Конгресса США.

Его спросили, возможно ли на данный момент выдавать всем американцам результаты их тестирования на новый коронавирус в течение 48-72 часов. "На сегодняшний день невозможно достичь данного показателя, учитывая спрос и предложение", - ответил адмирал. Он ожидает, что в будущем лаборатории смогут достичь данного критерия, благодаря введению новых технологий, позволяющих проводить тестирование за пределами лабораторий. По данным Джируара, 75% результатов тестирований выдаются в течение пяти дней.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс во вторник в интервью телеканалу CNBC назвал большинство анализов на коронавирус, которые берутся в США, бесполезными из-за слишком длительного периода выдачи результатов. Гейтс счел безумием то, что в США данный интервал в среднем "превышает 48 часов".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано примерно 4,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 152 074 человека.