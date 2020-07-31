Путин подписал закон об учреждении Дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об учреждении новой памятной даты 9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год). Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Битва за Кавказ длилась 442 дня - с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Советские войска одержали победу в битве за стратегически важный регион. Эта битва вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, успешно проведенных на обширной территории в сложных условиях.