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Путин подписал закон об учреждении Дня разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

Речь идет о 9 октября

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об учреждении новой памятной даты 9 октября - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год). Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Битва за Кавказ длилась 442 дня - с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. Советские войска одержали победу в битве за стратегически важный регион. Эта битва вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, успешно проведенных на обширной территории в сложных условиях.

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