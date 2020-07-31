Путин подписал закон, приравнивающий вейпы и кальяны к табачным изделиям

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу несовершеннолетним и использование в общественных местах электронных сигарет, вейпов, кальянов и другой никотиносодержащей продукции. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу.

Таким образом, на всю никотиносодержащую продукцию и устройства для ее употребления распространено действие запретительных мер, которые действуют в рамках антитабачного закона.

Закон запрещает курение любой никотиносодержащей продукции в помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах. Эти ограничения коснутся в том числе курения кальяна.

Также закон запрещает торговлю никотиносодержащей продукцией, если концентрация никотина в ней превышает 20 мг/мл. При этом полностью запрещается продажа несовершеннолетним табачной или никотиносодержащей продукции, а также кальянов и устройств для ее потребления. Документ запрещает вовлекать детей в процесс потребления не только табака, но и всей никотиносодержащей продукции. Речь идет в том числе о покупке для них такой продукции, ее передаче, а также требованиях или предложениях употребить продукцию с никотином любым способом.