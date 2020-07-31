Трутнев: отдельная круизная компания сделает туры по Дальнему Востоку доступными

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Отдельная круизная компания, которую предлагается создать для организации туров по Дальнему Востоку, повысит доступность таких поездок и поможет россиянам посетить в том числе островные территории. Об этом сообщил ТАСС вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Ранее Минвостокразвития предложило создать национальную круизную компанию с парком судов международного класса для развития внутренного и въездного туризма на Дальнем Востоке, предусмотрев эту инициативу в общенациональном плане восстановления экономики.

"Мы приняли решение о создании круизной компании, которая бы обеспечила возможность посмотреть наш Дальний Восток людям. <…> Важно, чтобы она помогала людям посмотреть Приморье, Камчатку, Сахалин, Курильские острова, Командоры, остров Врангеля. Сегодня такой возможности у россиян просто нет, ни у кого нет. А острова замечательные и территория замечательная", - сказал Трутнев.

По его словам, детали проекта сейчас обсуждаются. "Мы предметно говорили об этом с [губернатором Сахалинской области Валерием] Лимаренко и договорились, что будем вместе такую компанию собирать", - уточнил вице-премьер.

Как пояснили в пресс-службе полпредства ДФО, Трутнев поручил Ростуризму, Минвостокразвития, Минтрансу, Минпромторгу России совместно с губернаторами Камчатского и Приморского краев, Сахалинской области и Чукотского автономного округа до 31 августа представить в правительство России предложения по организации регулярного круизного сообщения на Дальнем Востоке на судах под российским флагом и созданию национальной круизной компании Дальнего Востока.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства предложил бизнесу формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране.