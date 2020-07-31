Россияне в рамках эксперимента смогут направлять жалобы в госорганы через портал госуслуг

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ предлагает провести с 30 августа по 30 декабря эксперимент, в рамках которого россияне через портал госуслуг смогут направлять жалобы и обращения в госорганы и другие учреждения. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, пользователи, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут направлять в госорганы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения и иные организации, осуществляющие публично значимые функции, различные сообщения, например информацию о необходимости решения актуальных для гражданина или юрлица проблем, не адресованную в конкретное ведомство или конкретному должностному лицу. Кроме этого, россияне смогут направлять предложения, жалобы и иные заявления в адрес госорганов или должностных лиц.

Цель эксперимента - отработать механизм использования портала госуслуг для направления гражданами запросов в госучреждения в виде сообщений и обращений, а также для получения ответов на них, отмечается в проекте документа. Кроме того, Минкомсвязь по итогам пилота намерена подготовить предложения для совершенствования нормативно-правового регулирования отношений, связанных с рассмотрением сообщений и обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Участниками эксперимента, помимо Минкомсвязи и госорганов, органов местного самоуправления и иных организаций, осуществляющих публично значимые функции (на основании соглашений с субъектами РФ), будут Минздрав, Минпросвещения, Фонд обязательного медицинского страхования и Банк России.

Законопроект о едином окне жалоб

В конце июня Минкомсвязь разработала законопроект, который предполагает создание на портале госуслуг единого окна для жалоб граждан и других обращений в органы власти. Предполагается, что на портале будет создан комплекс решений, который поможет гражданину не только отправить обращение, но и отследить весь путь его рассмотрения уполномоченными органами, получая уведомления о статусе. Для обработки типовых запросов авторы законопроекта предполагают использовать технологии искусственного интеллекта.

По оценке Минкомсвязи, ежегодно граждане отправляют не менее 10 млн писем - жалоб, заявлений, предложений по различным вопросам - в 250 тыс. органов власти всех уровней, бюджетные учреждения, иные государственные организации. Причем около 65% всех обращений направляются через интернет - в основном через формы на официальных сайтах или по электронной почте, что, по мнению Минкомсвязи, далеко не всегда удобно и эффективно.

Принятие закона, считают его авторы, сможет решить ряд проблем, связанных с тем, что люди зачастую не знают, к кому именно необходимо писать обращение по той или иной проблеме, неверно оформляют их и, как следствие, не получают ответа или не имеют возможности узнать о статусе обращения в автоматическом режиме.