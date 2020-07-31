В ОП просят увеличить штрафы за сокрытие информации о состоянии окружающей среды

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по экологии и охране окружающей среды Елена Шаройкина предлагает радикально повысить ответственность за намеренное замалчивание информации о состоянии окружающей среды и усовершенствовать законодательство в области экологических преступлений. Так она прокомментировала ТАСС в пятницу информацию о проверке нарушений правил обращения и хранения опасных отходов предприятия "Усольехимпром" в Усолье-Сибирском в Иркутской области.

"Сокрытие информации о состоянии окружающей среды является экологическим преступлением и влечет наложение штрафов, размеры которых ничтожно малы по сравнению с масштабами последствий для экологической безопасности страны и здоровья россиян. Безусловно, эту ответственность нужно повышать радикально", - сказала Шаройкина.

По ее словам, необходимо "в целом совершенствовать законодательство в области экологических преступлений во исполнение 42 ст. Конституции РФ о праве каждого гражданина на достоверную информацию о состоянии окружающей среды". "Добиться этого можно при модернизации системы государственного и усилении роли общественного контроля в этой области", - считает член ОП.

Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту нарушения правил обращения и хранения опасных отходов в Усолье-Сибирском. В свою очередь Генпрокуратура поручила проверить качество и полноту ликвидации опасных отходов предприятия "Усольехимпром".

Закрывшееся в 2005 году крупнейшее за Уралом предприятие химической промышленности "Усольехимпром" стало очагом экологического бедствия в Усолье-Сибирском, где проживает более 76 тыс. человек. Режим ЧС там действует с октября 2018 года из-за опасности утечек ядовитых веществ. На территории промплощадки находится крупный очаг ртутного загрязнения в бывшем цехе ртутного электролиза, а также хранятся емкости с химическими веществами. Здания, почва и подземные воды на территории бывшего завода пропитаны токсинами. Периодически там происходят утечки ядовитых веществ.

В четверг президент РФ Владимир Путин распорядился задействовать ресурсы всех органов власти, в том числе Минобороны, для решения экологических проблем Усолья-Сибирского. По его словам, проблемы загрязнения окружающей среды бывшим предприятием "Усольехимпром" долгие годы не решались и фактически замалчивались, а груз экологических проблем накапливался в этом городе еще с 1930-х годов. Путин поручил правительству в течение трех месяцев утвердить план мероприятий по решению данной экологической проблемы.