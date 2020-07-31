В Петербурге до конца года благоустроят 12 общественных пространств и более 200 дворов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 июля. /ТАСС/. Пляж Верхнего Суздальского озера, сквер на улице Гастелло в Московском районе, набережную реки Охты и 9 других общественных пространств Санкт-Петербурга, а также 208 дворов планируется благоустроить по итогам 2020 года. На эти цели правительство Петербурга предусмотрело 2 млрд рублей бюджетных средств, сообщили журналистам в пресс-службе аппарата вице-губернатора города Николая Бондаренко.

"Всего в 2020 году в Петербурге будет благоустроено 12 общественных пространств и 208 дворов в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" [нацпроекта "Жилье и городская среда"]. На эти цели совокупно предусмотрено чуть более 2 млрд рублей", - указано в сообщении.

Среди знаковых общественных пространств, которые благоустроят в 2020 году, - бульвар на улице Турку и сквер на улице Гастелло в Московском районе. В Красногвардейском районе планируется благоустроить Бестужевский сад и набережную реки Охты. В Выборгском районе в 2020 году по желанию горожан ведутся работы на территории пляжа Верхнего Суздальского озера. В этом году на пляже появятся новые функциональные зоны для отдыха горожан всех возрастов: спортивная и детская площадки, зона тихого отдыха.

В 2019 году Санкт-Петербург стал вторым в рейтинге среди крупнейших городов России по индексу качества городской среды. Более 50 объектов благоустройства в Петербурге вошли в федеральный реестр лучших практик и проектов 2019 года Минстроя РФ.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м. жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей до 2024 года.