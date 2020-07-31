Роспотребнадзор подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в вузах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор совместно с Министерством науки и высшего образования РФ подготовил рекомендации по профилактике коронавируса в вузах. Так, измерять температуру находящимся в здании студентам и преподавателям рекомендуется не менее двух раз в день.

"Организация "входного фильтра" всех лиц, входящих в организацию, с обязательным проведением термометрии бесконтактным способом. Проведение термометрии у студентов, педагогического состава и персонала не менее двух раз в день", - говорится в рекомендациях, опубликованных в пятницу на сайте ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует не допускать к проведению очных занятий в университетах преподавателей старше 65 лет, а также имеющих хронические заболевания.

Иностранные студенты допускаются к занятиям в вузах РФ после 14-дневной изоляции.

"Студенты - иностранные граждане допускаются к учебному процессу после 14-дневной (со дня въезда в Российскую Федерацию) изоляции с проведением на 10-12-й день обследования на СОVID-19 методом ПЦР", - говорится в рекомендациях.

Студенты российских вузов смогут посещать пары только в масках, исключение же сделано для занятий творческой направленности, а также для преподавателей.

"Обеспечить присутствие студентов во время учебного процесса (в учебных аудиториях, лекционных залах) в масках, организовать контроль за их сменой не реже одного раза в 3 часа (одноразовых) или в соответствии с инструкцией (многоразовых). Допускается не использовать маски: при проведении учебных занятий творческой направленности, педагогам во время проведения лекций", - говорится в рекомендациях.