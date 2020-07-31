ВОЗ: последствия пандемии коронавируса будут ощущаться в мире на протяжении десятилетий

Открывая совещание комитета ВОЗ по чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом, он отметил: "Эта пандемия представляет собой кризис, который случается раз в столетие, и ее последствия будут ощущаться на протяжении предстоящих десятилетий". Коснувшись перспектив создания вакцины, гендиректор сказал, что хотя ее разработка осуществляется с "рекордной скоростью, нужно научиться жить с этим вирусом и нужно бороться с ним при помощи тех инструментов, которые имеются".

Гендиректор напомнил, что полгода назад, когда им была объявлена международная чрезвычайная ситуация в связи с пандемией, в Китае насчитывалось менее 100 заболевших COVID-19 и не было зафиксировано ни одной смерти. На сегодняшний день в ВОЗ поступили сообщения о более 17 млн случаях заражения и более 668 тысячах умерших в мире.

По словам главы ВОЗ, на настоящий момент "многие вопросы разрешены, но на многие еще предстоит ответить". Согласно имеющимся у ВОЗ данным об исследовании иммунитета, "большинство населения Земли остается восприимчивым к этому вирусу, даже в районах, которые пережили суровые вспышки" болезни.

Из слов гендиректора на совещании следует, что ситуация с пандемией в мире неоднородная. "Многие страны, считавшие, что наихудшее позади, сейчас столкнулись с новыми вспышками. Некоторые из тех, что были в меньшей степени затронуты в первые недели, сейчас переживают рост числа случаев инфицирования и смертей. А некоторые из имевших сильные вспышки, сейчас взяли их под контроль", - констатировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Комитет по чрезвычайной ситуации, состоящий из 18 экспертов и 13 консультантов, проводит в пятницу в Женеве свое четвертое совещание. Его цель - оценить нынешнее состояние дел в борьбе с пандемией в мире и выработать рекомендации по эффективному противодействию распространению инфекции. Предыдущие три совещания состоялись 22-23 января, 30 января и 30 апреля. При этом с 30 января по рекомендации членов комитета глава ВОЗ объявил в связи с коронавирусом режим ЧС в мировом здравоохранении.