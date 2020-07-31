Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса в вузах

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по по профилактике коронавируса в вузах.
- Температуру у студентов и преподавателей вузов нужно измерять не менее двух раз в день.
- Преподавателей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания не рекомендуется допускать к очной работе.
- Студенты на занятиях в вузах должны носить маску. Исключение сделано для занятий творческой направленности.
- Необходимо организовать контроль за сменой одноразовых масок не реже одного раза в три часа или многоразовых масок в соответствии с инструкцией.
- Преподаватели могут не надевать маску на лекции.
- Иностранные студенты допускаются к занятиям после 14-дневной изоляции.