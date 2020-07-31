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Пандемия COVID-19

Рекомендации Роспотребнадзора по профилактике коронавируса в вузах

© Сергей Савостьянов/ТАCC
В частности, преподавателям и студентам рекомендовано минимум дважды в день измерять температуру

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по по профилактике коронавируса в вузах.

  • Температуру у студентов и преподавателей вузов нужно измерять не менее двух раз в день.
  •  Преподавателей старше 65 лет или имеющих хронические заболевания не рекомендуется допускать к очной работе.
  • Студенты на занятиях в вузах должны носить маску. Исключение сделано для занятий творческой направленности.
  • Необходимо организовать контроль за сменой одноразовых масок не реже одного раза в три часа или многоразовых масок в соответствии с инструкцией.
  • Преподаватели могут не надевать маску на лекции.
  • Иностранные студенты допускаются к занятиям после 14-дневной изоляции.

 

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