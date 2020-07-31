На единственном курорте в Ингушетии после пандемии число гостей из регионов выросло на 70%

МАГАС, 31 июля. /ТАСС/. Загрузка всесезонного курорта "Армхи" в горном районе Ингушетии после пандемии коронавируса увеличилась почти на 70%. На курорте отдыхают не только местные жители, но и гости из регионов страны, рассказал ТАСС директор "Армхи" Магомед Евлоев.

"Номерной фонд составляет 86 номеров, а всего единовременно на курорте могут остановиться около 215 человек. В этом году количество заявок превысило количество мест размещения, мы не смогли по сути удовлетворить весь спрос, если всего мест 215, заявок было как минимум в два раза больше. Анализ прошлого года показал, что загрузка курорта гостями составляла 30,2%, сейчас же, после пандемии коронавируса, у нас 100% загрузка", - сказал Евлоев.

По его словам, большее количество гостей, выбирающих длительный отдых на курорте, это жители регионов страны.

"Это связано и с нашей агрессивной маркетинговой политикой, с увеличением количества договоров с туроператорами, сменой позиционирования, поскольку мы ввели медицинский центр "Синай", в котором можно получить широкий спектр медицинских услуг, и с демпинговым ценообразованием. Основной поток гостей, которые остаются на проживание, это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Ростова-на-Дону. А на разовые услуги, как посещение нашего ресторана и экскурсии на квадроциклах, приезжают больше жители региона", - добавил собеседник ТАСС, отметив, что коллективом курорта выполняются все рекомендации Роспотребнадзора для обеспечения безопасности гостей.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.