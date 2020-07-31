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Пандемия COVID-19

ВОЗ зафиксировала рекордный рост заразившихся коронавирусом в мире за сутки

Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире увеличилось за 24 часа более чем на 292 тыс.

ЖЕНЕВА, 31 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом в мире превысило 17,1 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 292 тыс., что является максимальным приростом за время пандемии.

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Согласно опубликованным в пятницу данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество летальных исходов выросло почти на 7 тыс. и приблизилось к 669 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 31 июля в мире были зарегистрированы 17 106 007 инфицированных и 668 910 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 292 527, число умерших увеличилось на 6 812.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 4 388 566. Далее следуют Бразилия (2 552 265) и Индия (1 638 870).

Теги
БразилияСШАИндияПандемия COVID-19
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