Актриса Екатерина Жемчужная проходит в больнице плановое обследование

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Народная артистка России, певица, актриса московского театра "Ромэн" Екатерина Жемчужная находится в одной из московских больниц, где проходит плановое обследование. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе театра.

Ранее представитель актрисы сообщил о ее госпитализации.

"С Екатериной Андреевной все в порядке, она легла на плановое обследование к своему лечащему врачу. Никаких опасений за здоровье артистки нет", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что актриса готовится к новому театральному сезону, открытие которого состоится 25 сентября.

Жемчужная училась в студии театра "Ромэн", затем в ГИТИСе. В театре "Ромен" играла в спектаклях "Мы - цыгане" и "Колдовская любовь". Известна по роли Зорицы в телесериале "Вечный зов", по роли цыганки Кармы в ленте "Карнавал", цыганки Зариты в "Королеве Марго" и Розы Саппоро в киноленте "Кармелита. Цыганская страсть".